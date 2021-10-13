В Турции заявили, что РФ и США несут ответственность за нападения курдов в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и США также несут ответственность за то, что курдские формирования в Сирии совершают нападения на Турцию, передает TRT Haber.

По его словам, Россия и США должны были передислоцировать террористов на 30 км к югу от сирийско-турецкой границы. В частности, Россия должна была очистить от них города Манбидж и Телль-Рифат.

«Россия и США несут ответственность за нападения. Мы готовы сами сделать все необходимое, чтобы очистить от террористов [север Сирии]», — сказал Чавушоглу в ходе пресс-конференции.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция самостоятельно ликвидирует террористическую угрозу, исходящую из Сирии. Заявление было сделано после нападения сторонников Рабочей партии Курдистана, в результате которого погибли двое турецких офицеров и еще двое получили ранения.

В октябре 2019 года Россия и Турция приняли Меморандум о взаимопонимании между двумя странами, который предусматривает вывод курдских сил от сирийско-турецкой границы и совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от нее к западу и к востоку от района турецкой военной операции, за исключением города Камышлы.