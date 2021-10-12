Боррель оценил заключение контракта между «Газпромом» и Венгрией

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что контракт по поставке газа между Венгрией и «Газпромом» не нарушает законодательства. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в сделке между Россией и Венгрией нет ничего противозаконного.

Новый контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года был заключен 27 сентября. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

Киев при этом раскритиковал Будапешт за новое соглашение с «Газпромом». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны обратятся в Европейскую комиссию для оценки соответствия нового газового контракта между Россией и Венгрией европейскому законодательству в области энергетики.

Премьер Украины Денис Шмыгаль признал, что Венгрия имела право на контракт с РФ по поставкам газа. При этом он отметил, что подобное поведение неподобающее для европейских партнеров, так как в кризис необходимо объединяться и совместно отвечать на вызовы, которые возникают.