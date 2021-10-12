Депутата Милонова избрали зампредом комитета Госдумы по вопросам семьи и женщин

Депутат политической партии «Единая Россия» Виталий Милонов был избран заместителем председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление, принятое во время первого заседания парламента VIII созыва.

Народные избранники приняли этот документ 12 октября.

«Избрать следующих депутатов Госдумы заместителями председателей комитетов ГД: комитета по вопросам семьи, женщин и детей <…> Милонова Виталия Валентиновича (фракция «Единая Россия»)», — уточнили в постановлении.

Данный комитет возглавила депутат от КПРФ, председатель Всероссийского женского союза «Надежда России» Нина Останина. Первым зампредом стала председатель общероссийской организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

В первый день работы нового созыва политики проголосовали за постановление об избрании председателей 32 думских комитетов.

Также Вячеслав Володин был избран спикером Госдумы VIII созыва.

Выборы в ГД VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября. 24 сентября Центральная избирательная комиссия России признала состоявшимися выборы в Госдуму.