На Украине судьи массово уходят в отставку

Глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская объявила, что судьи в стране начали массово увольняться из-за опасений попасть в «подвешенное состояние» в случае прекращения работы Высшего совета правосудия. По ее словам, судебная система сталкивается с ростом нагрузки и отсутствием поддержки со стороны власти.

«Только от опасения, что Высший совет правосудия остановит свою работу, начался отток кадров. Судебной системе не хватало более 2000 судей, а теперь эта цифра растет. В начале сентября уходили в отставку до 30 судей в неделю <…> Уходят также и судьи, которые устали от этих перипетий (с огульной критикой со стороны власти, СМИ и общественности). И это судьи, которые успешно прошли квалификационное оценивание», — отметила Данишевская в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

С ее точки зрения, судебная власть не отрицает фактов конкретных нарушений со стороны тех или иных судей, но постоянные обвинения в адрес судей «делают судебную систему уязвимой».

«Порой кажется, что нет заинтересованности и со стороны власти, и от общественности в том, чтобы судебная система была действительно независимой», — подчеркнула Данишевская.

Ранее сообщалось, что Верховная рада готовится провести массовую амнистию.