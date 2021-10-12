Рябков заявил, что разговор с Нуланд был «предельно откровенным»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, по итогам переговоров с заместителем Госсекретаря Соединенных Штатов Викторией Нуланд, заявил, что разговор был «предельно откровенным», сообщает РИА «Новости».

Рябков отметил, что несмотря на откровенный характер переговоров, прорыва в нормализации отношений достичь не удалось.

«Не то, что прорыва, а никакого прогресса нет. И есть потенциал для возможных дальнейших обострений, если мы не приложим значительные дополнительные усилия для нормализации», — рассказал Рябков.

Российский дипломат отметил, что в США пока не прислушиваются к требованиям России.

«Но, тем не менее, разговор был полезен. По крайней мере мы договорились интенсифицировать эти обсуждения, провести специализированные консультации. Плюс к этому будут консультации дополнительные по некоторым сегментам двусторонних отношений помимо виз и работы загранучреждений», — резюмировал Рябков.

Ранее Виктория Нуланд прибыла на переговоры в МИД России.