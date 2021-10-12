Глава ЛНР заявил, что новый закон поможет Украине выйти из Минских соглашений

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник считает, что принятие Верховной Радой закона «О переходном периоде» выведет Украину из Минских соглашений. Об этом заявил в интервью «Известиям».

По его словам, этот проект был разработан одним из министерств, а украинское правительство его уже согласовало. Пасечник добавил, что принятие Радой этого закона повлечет поднятие вопроса «о санкциях, которые должны быть применены к нарушителю международных соглашений, в частности резолюции Совета Безопасности ООН».

Ранее Глава ЛНР назвал число жертв конфликта в Донбассе.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.