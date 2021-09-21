Посольство Туркменистана опровергло слухи о впавшем в кому президенте

Посольство Туркменистана в Москве опровергло данные об ухудшении самочувствия президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сообщения ряда СМИ о якобы ухудшившемся здоровье президента Туркменистана, … являются абсолютно недостоверными и не соответствующими действительности», — заявили в диппредставительстве.

Там добавили, что глава государства работает в обычном режиме. Вчера он провел расширенное заседание кабинета министров, на котором были обсуждены актуальные вопросы Туркменистана и рассмотрены проекты ряда документов

До этого в ряде СМИ появилась информация, что Бердымухамедов находится в коме.

Это не первый раз, когда о здоровье президента Туркменистана появляются слухи. Летом 2019 года несколько Telegram-каналов распространили сообщения о смерти Бердымухамедова. Тогда посольство страны в Москве заявило, что туркменский лидер уходил в отпуск, где занимался работой над 11-м томом «Лекарственных растений Туркменистана», смотрел музыкальные клипы со своим участием и играл с котятами и внуками.