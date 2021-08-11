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Оскорбившего Жириновского дипломата уволили из-за недочетов

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РИА «Новости»/kanal13.tv

В МИД Азербайджана заявили, что бывший дипломат Исфандияр Вагабзаде был уволен из-за недочетов в работе пять лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Исфандияр Вагабзаде был освобожден от должности посла в 2016 году главой государства из-за недостатков в своей деятельности. В данном случае было бы неправильно комментировать его взгляды, поскольку он не представляет МИД или какое-либо другое государственное учреждение», — говорится в сообщении.

Ранее Вагабзаде обратился к главе партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, который сказал, что в республике царит диктатура, а ее территорию в свое время подарил российской империи иранский шах. В ходе обращения дипломат позволил себе резкие высказывания, назвав «свиньями» Жириновского и русский народ.

В ответ Жириновский заявил, что не оставит это безнаказанным и направит письмо главе республики Азербайджан с требованием возбудить уголовное дело.

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