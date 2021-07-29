Россия призвала США и Украину поддержать в ООН борьбу с неонацизмом

Россия надеется, что США и Украина, которые выступают против ежегодной резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, поддержат документ. Об этом сказано в сообщении посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в Twitter.

Российская сторона каждый год представляет в ГА ООН соответствующую резолюцию. В декабре 2020 года Генассамблея приняла ее большинством голосов, не поддержали документ только Украина и США.

В диппредставительстве отметили, что РФ осуждает все формы расовой дискриминации.

«Мы представляем ежегодную резолюцию в ГА ООН «Борьба с героизацией нацизма и неонацизма». Только США и Украина против нее. Надеемся, что они пересмотрят свою позицию», — говорится в сообщении.

Новость дополняется.