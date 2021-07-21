В Кремле отвергли обвинения в использовании энергоресурсов для политического давления

Россия отвергает любые обвинения в использовании энергоресурсов для политического давления и продвижения интересов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

Так представитель Кремля прокомментировал договоренности США и Германии о возможных антироссийских санкциях за «давление» на Украину.

«В целом всем должно быть хорошо известно, что Россия всегда последовательно отвергала любые обвинения в том, что она использует энергоресурсы в качестве орудия политического давления», — сказал Песков.

Ранее СМИ писали, что между Германией и Соединенными Штатами вскоре будет заключена сделка по российскому газопроводу «Северный поток — 2».

В сделке по «Северному потоку — 2» прописано, что Германия и Соединенные Штаты совместными инвестициями в размере $50 млн помогут Украине создать и улучшить инфраструктуру «зеленых технологий». В том числе — в возобновляемые источники энергии и связанные с ними отрасли.