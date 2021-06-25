МИД РФ предупредил о готовящейся «цветной революции» в Белоруссии

Некоторые страны Евросоюза не скрывают, что готовят почву для «цветной революции» в Белоруссии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщается на сайте МИД РФ.

По ее словам, очередные санкции Брюсселя в отношении Минска являются прямым вмешательством во внутренние дела страны.

«Очередной санкционный выпад Совета ЕС следует рассматривать во взаимосвязи с ранее выдвинутым евроструктурами «всеобъемлющим планом экономической поддержки демократической Белоруссии» объемом в 3 млрд евро. Расцениваем его как неприкрытую попытку прямого вмешательства во внутренние дела Белоруссии, политического подкупа тех сил (прикормленных в ряде ЕС-овских столиц), которые в своих корыстных интересах не побрезговали бы запуском в родной стране очередной «цветной революции» с катастрофическими последствиями. Собственно, отдельные страны и структуры ЕС уже и не скрывают, что готовят почву именно для подобного сценария», — заявила Захарова.

Четвертый пакет индивидуальных санкций Евросоюза в отношении Белоруссии вступает в силу в пятницу, 25 июня. Совет ЕС официально принял новые ограничительные меры против Минска «ввиду эскалации серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и жестоких репрессий против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов».