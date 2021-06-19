Очевидцы рассказали о первых минутах после крушения самолета в Кузбассе

Свидетельница авиакатастрофы в Кемеровской области Надежда Пунева рассказала в беседе с «Пятым каналом» о происходящем на месте крушения самолета сразу после инцидента.

«Это страшно было. Первое, что мы увидели, когда приехали, — это разрушенный самолет. А парашютисты разбросаны по сторонам. Такое ощущение, что они просто все выпали», — рассказала Пунева.

По словам женщины, пострадавшие были в шоковом состоянии и «ходили как не в себе».

«Один из них сильно стонал, было видно, что он в тяжелом состоянии, возможно, позвоночник был сломан», — сказала она.

Утром 19 июня самолет L-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Кемеровской области. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили, что причиной крушения самолета в Кузбассе стал отказ двигателя. По данным прокуратуры, воздушное судно принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как сообщили местные власти, в результате произошедшего погибли четыре человека, еще 15 пострадали.