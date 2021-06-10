Дела о шпионаже в пользу России в Латвии сравнили со сталинскими репрессиями

Заведенные в последнее время в Латвии дела о шпионаже можно сравнить с репрессиями в сталинском СССР. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» выразил депутат Сейма оппозиционной фракции «Согласие» Иван Клементьев, комментируя дело его однопартийца Яниса Адамсонса, которого обвиняют в шпионаже в пользу в России.

«В 1930-е годы в СССР съездил за границу или получил письмо оттуда, значит, виновен. Так и здесь. Я усматриваю подобные параллели. Шпионаж — самая легкая статья для такого обвинения. И никто не даст тебе ответ, в чем конкретно тебя обвиняют», — сказал депутат.

Клементьев сказал, что в партии пока не получали официальных документов, на которые ссылаются СМИ, пишущие об обвинениях Адамсонса.

«Возможно, их видели в комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям. Я и многие члены нашей партии не принимали участие в голосовании, которое можно считать произволом. Бороться с этим бесполезно. Еще вчера Адамсонс участвовал в заседании парламента, и непонятно, что могло произойти за ночь», — отметил Клементьев.

Депутат также вспомнил про другие дела о шпионаже, которые в последние годы заводились в Латвии. В большинстве из них подозрения в итоге не были доказаны.

«Я вижу в этом тенденцию. Обвинить могут, например, за то, что не с тем подержался за руку. А наш премьер-министр Кришьянис Кариньш в прошлом году посетил Минск и общался с Александром Лукашенко. Его тоже можно обвинить в шпионаже?» — задается вопросом Клементьев.

10 июня стало известно, что Сейм Латвии лишил депутатской неприкосновенности Яниса Адамсонса. В парламент с запросом дать согласие на обыск и арест депутата обратилась Генпрокуратура, которая, по сообщениям СМИ, подозревает его в шпионаже в пользу России. Политик отрицает свою вину.