Кабмин Украины требует от России репараций

Украинское правительство утвердило Стратегию внешнеполитической деятельности страны до 2024 года, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

«Это первый в истории стратегический документ такого уровня по внешней политике Украины», — написал глава украинского МИДа.

Стратегия должна получить одобрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

В тексте документа, опубликованным на сайте правительства, отношениям в Россией посвящены целый раздел. Там утверждается стремление Киева усилить давление на Москву, чтобы «прекратить агрессивную политику России» и «восстановить территориальную целостность Украины».

Кроме того, в разделе содержится пункт об «осуществлении компенсаций и других форм репараций за ущерб, нанесенный Украине вследствие временной оккупации территорий».

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Россия должна выплатить репарации Украине. По его мнению, для нормализации отношений Москва должна «исчезнуть из Донбасса», а также восстановить разрушения и «выплатить репарации».