Песков не стал комментировать слова Трампа о том, что Путин насмехается над Байденом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о том, что президент Владимир Путин насмехается над американским коллегой Джо Байденом.

«Вряд ли мне нужно комментировать господина Трампа, какие насмешки он имел в виду. Это не наша работа — комментировать подобные заявления», — сказал он.

Песков добавил, что санкционная политика — это «порочный замкнутый круг теоретически из которого нужно выходить».

Накануне Трамп, выступая на ежегодном съезде республиканцев в Северной Каролине,заявил, что Путин и китайские переговорщики откровенно насмехается над Байденом.

Ранее представители Республиканской партии в конгрессе США раскритиковали Байдена за «слабый подход» в диалоге с Россией. Заявления озвучены накануне встречи президентов России и США, которая состоится 16 июня.