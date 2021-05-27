США готовы помочь Баку и Еревану в демаркации границы

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс призвал Армению и Азербайджан провести демаркацию границ мирным путем и готовы в этом помочь. Об этом пишет ТАСС.

В Вашингтоне выразили обеспокоенность недавним обострением ситуации на границе между двумя государствами, в том числе задержанием нескольких армянских солдат.

«Мы призываем обе стороны срочно и мирно разрешить это инцидент. Мы также продолжаем призывать Азербайджан немедленно освободить всех военнопленных и других задержанных и напоминаем Азербайджану о его обязательствах по международному гуманитарному праву — обращаться со всеми задержанными гуманно», — заявил Прайс.

Подчеркивается, что США считают любые передвижения по не подвергшимся демаркации участкам ненужными и провокационными, поскольку это ведет к деэскалации напряженности.

Ранее исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян предложил разместить на границе Армении и Азербайджана международных наблюдателей, представляющих Россию или другую страну-сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Утром 27 мая Минобороны Азербайджана заявило о попытке шестерых армянских военнослужащих перейти границу страны. В Министерстве обороны Армении подтвердили «пленение» шестерых армянских военных в Гегаркуникской области у азербайджанской границы. В дальнейшем в Ереване заявили, что задержанные армянские военные не пересекали границу Азербайджана.