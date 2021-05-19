Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, передает пресс-служба Кремля.

«В развитие предыдущего обмена мнениями подробно обсуждена ситуация на армяно-азербайджанской границе», — сказано в сообщении.

В пресс-службе указали, что обе стороны выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании приграничного инцидента при помощи переговоров.

В ходе телефонной беседы российский лидер также отметил, что Москва, как посредник, активно способствует нормализации обстановки и будет и дальше действовать в таком же духе.

Ранее Путин по телефону обсудил недавний инцидент на армяно-азербайджанской границе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

12 мая минобороны Армении заявило, что силы Баку попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. По словам исполняющего обязанности премьер-министра республики Никола Пашиняна, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.

13 мая Ереван обвинил Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках и возбудил дело из-за нарушения границы военными.