Правительство не прорабатывает идею объединения регионов

Представитель зампредседателя правительства Марата Хуснуллина заявил, что вице-премьер в ходе заседаний правительства не поднимал тему объединения регионов, сообщает РБК.

«В ходе конференции Марат Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов. Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается», — пояснил его представитель.

Ранее вице-премьер Хуснуллин заявил, что число регионов России следует сократить.

«Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», — заявил тогда Хуснуллин.

В ответ глава ЕАО Ростислав Гольдштейн заявил, что «такие вопросы решаются на уровне президента страны и премьер-министра. Легко работать с экономически развитыми территориями, ЕАО — сложный субъект, здесь нужно прикладывать усилия».