Глава ЕАО ответил Хуснуллину на предложение объединиться с Хабаровским краем

Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн переадресовал жителям регионов предложение заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина об объединении ЕАО с Хабаровским краем, сообщает РБК.

Гольдштейн заявил, что только местные жители имеют право решать такого рода вопросы.

Ранее Хуснуллин заявил, что число регионов России следует сократить.

«Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», — заявил Хуснуллин.

Гольдштейн ответил, что «весьма неожиданно слышать от высокопоставленного чиновника федерального уровня о нежелании заниматься конкретным регионом».

«Такие вопросы решаются на уровне президента страны и премьер-министра. Легко работать с экономически развитыми территориями, ЕАО — сложный субъект, здесь нужно прикладывать усилия», — подчеркнул Гольдштейн.