Посольство РФ предупредило Австралию о последствиях антироссийских санкций

Введенные Австралией антироссийские санкции не останутся без последствий, предупредили в посольстве России в Канберре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-атташе дипломатической миссии Илью Рощенкова.

«Расцениваем это как недружественный шаг, который, разумеется, не останется без последствий», — заявил представитель посольства.

Ранее министерство иностранных дел и торговли Австралии приняло решение о введении санкций в отношении четырех российский компаний и одного физического лица из-за строительства и эксплуатации железнодорожной части Крымского моста.

Глава австралийского МИД Марис Пейн подчеркнула, что решение о рестрикциях принято в координации с Канадой и согласуется с действиями, которые предприняли в Великобритании и Евросоюзе.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.