Байден пригрозил России последствиями за «вмешательство» в выборы

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что любая страна, вмешивающаяся в американские выборы, «заплатит» за свои действия.

С таким заявлением он выступил в ходе дебатов с президентом США Дональдом Трампом, трансляцию ведет телеканал CBS News.

«Эти выборы, как мы знаем, Россия была вовлечена, Китай был вовлечен в некоторой степени, и теперь мы узнаем, что Иран был вовлечен. Они заплатят цену, если меня изберут», — подчеркнул Байден.

В США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы 2016 года, однако российские власти опровергают данные заявления.

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