Саакашвили пообещал не вступать в конфронтацию с РФ, если станет премьером

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал избирателям, что в случае победы его партии «Единое национальное движение» на предстоящих в октябре парламентских выборах и вступления в должность премьер-министра не будет вступать в конфронтацию с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Саакашвили, он будет решать внутренние проблемы, в том числе в долгосрочной перспективе. В частности, проблему внутренних территорий.

«Сейчас необходимо вытаскивать страну из болота, а не вступать с кем-то в конфронтацию», — отметил экс-президент.

Он также заявил, что в последние годы многое переоценил. «Я уже не тот Миша, которым был», — сказал Саакашвили, добавив, что готов возглавить грузинское правительство сроком не более двух лет, а затем вернуться на Украину.

«Я уже вошел в историю, но в Грузии надо многое менять, чтобы страна не погибла», — заключил политик.

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