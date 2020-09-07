Визит Лукашенко в Москву можно ожидать в ближайшие дни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит главы Белоруссии в Москву можно ожидать в ближайшие дни.

По его словам, подготовка визита белорусского лидера находится в активной стадии.

«В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни. Своевременно мы вас проинформируем», — передает корреспондент «Газеты.Ru» слова представителя Кремля.

Песков добавил, что появившаяся в СМИ информация о прибытии Лукашенко в Москву 13 сентября не является верной.

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