У Путина не запланировано участие в памятных акциях в Беслане

Президент РФ Владимир Путин в ближайшие дни не планирует посещать мемориальные мероприятия, посвященных теракту в Беслане. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«У президента не предусмотрено участие в каких-то мероприятиях мемориальных по Беслану. Безусловно, память о Беслане хранится в сердце президента, она будет всегда, как и у любого россиянина», — сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли Путин принимать участие в памятных мероприятиях в Беслане.

Школу №1 Беслана группа террористов захватила 1 сентября 2004 года. Более 1,2 тыс. человек оказались в заложниках, они провели в спортивном зале школы без еды и воды и в окружении взрывных устройств три дня. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 человек, в том числе 70 детей.

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