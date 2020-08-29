Politico рассказало, почему будущее Германии зависит от РФ

Проект строительства газопровода «Северный поток — 2» будет завершен, несмотря на нежелание США, так как Германия твердо намерена стать энергетически независимой страной, пишет Politico.

Издание отмечает, что Вашингтон выступает против «Северного потока — 2» и желает убрать конкурента в лице России. Это связано с тем, что США стремится продавать европейским странам свой сжиженный природный газ. Поэтому Вашингтон всячески препятствует строительству газопровода. При этом Соединенные Штаты называют проект «угрозой безопасности» для Европы.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркел заявила, что «Северный поток — 2» должен быть завершен.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Европа «начинает роптать»: Лавров рассказал про санкции США

— В ФРГ призвали ЕС не допустить санкции США против «Северного потока – 2»

— В ФРГ сочли верхом наглости связанные с «Северным потоком – 2» угрозы США