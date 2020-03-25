Путин и премьер Индии обсудили меры против распространения COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/789/12991789/RIAN_6189722.HR-pic905-895x505-73628.jpg">

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендра Моди, в ходе которых были затронуты вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор между политиками прошел по инициативе индийской стороны.

«Владимир Путин и Нарендра Моди подробно проинформировали друг друга о мерах, введенных в обеих странах для противодействия распространению этой инфекции. Выражена взаимная признательность за те усилия, которые предпринимаются в целях обеспечения здоровья и безопасности граждан России в Индии и граждан Индии в России», — отмечается в сообщении.

Как известно, переговоры Путина и Моди состоялись накануне экстренного саммита G20, на котором обсудят ситуацию вокруг пандемии коронавируса. Мероприятие пройдет 26 марта в формате видеоконференции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Правительство призвало россиян сплотиться и не паниковать во время эпидемии коронавируса

— Украинское правительство вводит режим ЧС из-за коронавируса

— Собянин объявил о новых ограничительных мерах в Москве