Салливан опроверг заявления об «охоте» США на граждан России

Посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты не ведут «охоту» на россиян. Такую позицию он озвучил в интервью газете «Коммерсантъ».

США применяют свои законы и договоренности с другими странами об экстрадиции, данная практика не нацелена избирательно на граждан России, отметил Салливан.

Посол добавил, что считает неоправданной критику США в этом вопросе, так как количество россиян, задержанных по запросу Соединенных Штатов, «не так велико». По его словам, экстрадиция граждан России не носит массовый характер.

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