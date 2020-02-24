Американский сенатор потратил более $8 тысяч на чизкейки

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что чувствует вину за то, что потратил более $8600 на чизкейки в течение семи лет. Об этом сообщает CNN.

Выяснилось, что с 2009 по 2016 год команда Шумера делала выплаты в размере от $46 до $516 ресторану Junior's в Нью-Йорке. Общая сумма потраченного на еду составила $8638 (564 тыс. рублей).

Как рассказал Шумер, эту сумму он потратил на вкуснейшие чизкейки. При этом он использовал их и в качестве подарков.

«Каюсь, виноват. Мне нравятся чизкейки там», — сказал он.

Ресторан, который провозгласил себя «Самый сказочный чизкейк в мире», был основан в 1950 году.

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