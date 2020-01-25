Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей при землетрясении в Турции

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Президент России Владимир Путин направил лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью людей в турецких провинциях на востоке страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — написано в обращении.

Землетрясение в турецких провинциях Малатья и Элязыг произошло вечером 24 января. По последним данным, в результате трагедии погибли 22 человека, еще 39 находятся под обломками.

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