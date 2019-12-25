Песков отреагировал на слова Лукашенко о «раздорожье» России и Белоруссии

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не согласился с утверждением президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Белоруссия и Россия находятся на этапе «раздорожья», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Свое утверждение Песков аргументировал состоявшимися накануне переговорами в Сочи и Санкт-Петербурге. По его мнению, они говорят об обратном.

Песков сказал, что несогласованные вопросы действительно имеются, но это не говорит о кризисе.

Он сказал, что связь между странами уже настолько высока, что какие-то мелочи хоть и будут оставаться, но на общий фон это не повлияет.

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия находятся на этапе «раздорожья», хотя такого не должно быть после многих лет дружбы.