В Совфеде оценили заявление Украины о миротворцах в Донбассе

Реализации идеи министерства иностранных дел Украины о введении миссии организации объединенных наций (ООН) в Донбасс невозможна, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков. Об этом сенатор написал на своей странице в Twitter.

По словам Пушкова, Совет безопасности ООН не направит миротворческий контингент в Донбасс без согласия российской стороны.

Сенатор также отметил, что подобные меры не обсуждались во время встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru») в Париже.

Он призвал Украину отказаться от «фантазий».

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса, если урегулирование конфликта на базе минских соглашений не принесет результатов.

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