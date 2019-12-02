Президент Украины уверен, что никому нельзя верить в политике

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что в политике никому нельзя верить. Об этом украинский лидер рассказал в интервью изданию «Газета выборча».

Как отмечается, Зеленский ответил на вопрос, доверяет ли он президенту России Владимиру Путину.

«Я никому не доверяю в политике», — сказал украинский президент.

Зеленский считает, что доверия не вызывают даже местные политики.

«В школе я любил математику, там все было понятно. Ты решаешь задачу с одним или двумя неизвестными. А здесь все неизвестное», — отметил президент.

Он подчеркнул, что в политике не может быть доверия, так как в ней у каждого свои интересы.

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