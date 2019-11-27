В МИД РФ рассказали, чего ожидают от работы Салливана

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что ожидают в ведомстве от работы кандидата на пост нового посла США в Москве Джона Салливана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что заявление заместителя госсекретаря США дают надежду на то, что при его назначении на должность посла в России он возьмет курс на улучшение отношений двух стран.

Рябков при этом подчеркнул, что общая обстановка в Вашингтоне не способствует нормализации двусторонних контактов США и России.

По его мнению, Салливан благодаря своему опыту «осознает все, что связано с нынешним кризисным состоянием российско-американских отношений».

«То, что мы от него слышим, позволяет сохранять в этом надежду», — сказал Рябков.

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