Чиновница офиса Зеленского требовала $300 тысяч за должность в «Нафтогазе»

Задержанная на Украине чиновница офиса президента Владимира Зеленского требовала за назначение на руководящую должность компании «Нафтогаз» $300 тысяч. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Светлана Кондзеля, директор департамента обеспечения доступа к публичной информации офиса президента Украины, была задержана по подозрению в мошенничестве при получении $150 тысяч.

Сообщается, что этот транш был первым, всего Кондзеля и другие участники группировки требовали $300 тысяч за назначение на пост заместителя председателя правления компании «Нафтогаз».

В Национальном антикоррупционном бюро отметили, что к расследованию произошедшего привлечены сотрудники Службы безопасности Украины.

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