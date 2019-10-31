Республиканец обвинил демократов в «советских» методах импичмента Трампу
Член конгресса США, республиканец Стив Скализ обвинил демократов в попытке использования «советских» методов для объявления импичмента президенту Дональду Трампу, сообщает «Интерфакс».
«Это не просто беспрецедентно: это какие-то советские правила», — прокомментировал конгрессмен проект резолюции, регламентирующей работу нижней палаты по вопросу импичмента.
Скализ заявил, что предлагаемые правила не учитывают позицию республиканцев. Например, палата представителей, в которой Республиканская партия находится в меньшинстве, может запретить президенту страны появляться на слушаниях в сопровождении адвоката.
Во время своего выступления конгрессмен установил рядом с собой плакат с изображением собора Василия Блаженного на красном фоне с надписью «37 дней импичмента в советском стиле».
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