Республиканец обвинил демократов в «советских» методах импичмента Трампу

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Член конгресса США, республиканец Стив Скализ обвинил демократов в попытке использования «советских» методов для объявления импичмента президенту Дональду Трампу, сообщает «Интерфакс».

«Это не просто беспрецедентно: это какие-то советские правила», — прокомментировал конгрессмен проект резолюции, регламентирующей работу нижней палаты по вопросу импичмента.

Скализ заявил, что предлагаемые правила не учитывают позицию республиканцев. Например, палата представителей, в которой Республиканская партия находится в меньшинстве, может запретить президенту страны появляться на слушаниях в сопровождении адвоката.

Во время своего выступления конгрессмен установил рядом с собой плакат с изображением собора Василия Блаженного на красном фоне с надписью «37 дней импичмента в советском стиле».

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