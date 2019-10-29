Зеленского встретили розовым гробом и песней про лоха в Мариуполе

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В центре Мариуполя перед приездом президента Украины Владимира Зеленского националисты устроили акцию протеста, передает «0629».

Они растянули плакаты, в том числе с цитатой президента: «Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!».

На месте проведения акции звучала песня со словами «Я не лох, я президент».

Также мариупольцы принесли к месту проведения инвестиционного форума розовый гроб с надписью «Экология».

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