Трамп опроверг требование к Китаю о расследовании дела сына Байдена
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Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон на переговорах с Китаем не ставил требование, чтобы Пекин инициировал расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера, передает ТАСС.
Трамп заявил, что Китай «может делать в отношении Байденов что угодно».
«Мы следим за борьбой с коррупцией», — добавил он.
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