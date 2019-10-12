Трамп опроверг требование к Китаю о расследовании дела сына Байдена

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон на переговорах с Китаем не ставил требование, чтобы Пекин инициировал расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера, передает ТАСС.

Трамп заявил, что Китай «может делать в отношении Байденов что угодно».

«Мы следим за борьбой с коррупцией», — добавил он.

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