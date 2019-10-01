Спикер Рады планирует покинуть пост главы партии «Слуга народа»
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что намерен покинуть пост главы пропрезидентской партии «Слуга народа». Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, о своем решение парламентарий скажет на съезде партии в конце октября либо в ноябре. По словам спикера, достаточно сложно одновременно возглавлять партию и Верховную раду.
«Партия молодая, ее необходимо строить, что требует много времени. Мы будем готовиться к местным выборам, и совмещать эти две должности неэффективно», — сказал Разумков.
Политик не упомянул, кто заменит его на посту главы «Слуги народов».
Ранее сообщалось, что председатель Верховной рады подписал закон об импичменте президента.