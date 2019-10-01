Спикер Рады планирует покинуть пост главы партии «Слуга народа»

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Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что намерен покинуть пост главы пропрезидентской партии «Слуга народа». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, о своем решение парламентарий скажет на съезде партии в конце октября либо в ноябре. По словам спикера, достаточно сложно одновременно возглавлять партию и Верховную раду.

«Партия молодая, ее необходимо строить, что требует много времени. Мы будем готовиться к местным выборам, и совмещать эти две должности неэффективно», — сказал Разумков.

Политик не упомянул, кто заменит его на посту главы «Слуги народов».

Ранее сообщалось, что председатель Верховной рады подписал закон об импичменте президента.