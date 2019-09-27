Палата представителей США отклонила резолюцию против импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию против начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

Отмечается, что 184 республиканца высказались за и 222 демократа - против.

Ранее сообщалось, что большинство демократов палаты представителей выступили за импичмент американского президента Дональда Трампа после его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

За импичмент президента выступили 218 демократов из 435 членов палаты.