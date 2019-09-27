Палата представителей США отклонила резолюцию против импичмента Трампа
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Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию против начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.
Отмечается, что 184 республиканца высказались за и 222 демократа - против.
Ранее сообщалось, что большинство демократов палаты представителей выступили за импичмент американского президента Дональда Трампа после его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
За импичмент президента выступили 218 демократов из 435 членов палаты.