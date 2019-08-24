AP: Госдеп предложил открыть генконсульство США в Гренландии

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Американский Госдеп предложил открыть генконсульство страны на территории Гренландии. Об этом сообщает The Associated Press.

Как отмечается, соответствующее письмо было направлено в Конгресс страны. Речь идет об открытии ведомства в столице острова — городе Нуук. Эта инициатива объясняется намерениями по расширению американского присутствия в Арктике.

Ранее в США в продаже появились футболки с изображением острова Гренландия в составе Соединенных Штатов. Футболки выпустил Национальный комитет Республиканской партии с целью поддержки идеи президента страны Дональда Трампа бессрочно арендовать Гренландию у Датского королевства.