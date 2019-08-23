Футболки с американской Гренландией появились на прилавках в США
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В США в продаже появились футболки с изображением острова Гренландия в составе Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, футболки выпустил Национальный комитет Республиканской партии (NRCC) с целью поддержки идеи президента страны Дональда Трампа бессрочно арендовать Гренландию у Датского королевства.
«Поддержи президента Трампа и его усилия, чтобы помочь Америке расти!», — говорится в описании товара на сайте комитета.
Для приобретения уникальной футболки необходимо пожертвовать от $25 до 1000.
Ранее сообщалось, что американский сенатор рассказал о предложении купить Гренландию еще год назад.