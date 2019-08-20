Bloomberg предупреждает о всеобщем заблуждении насчет Китая

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Bloomberg задается вопросом, не ошибается ли мир в очередной раз в отношении Китая.

В статье обращается внимание на многочисленные ошибки, которые были допущены в отношении страны в прошлом. Так, в 2001 году, когда Китай вступил в ВТО, многие полагали, что КНР либерализуется. Когда Япония, Южная Корея и Тайвань пошли по демократическому пути, возникали предположения, что и Китая последует их примеру. В 2010 году Китаю предрекли экономический спад, но он не произошел. В связи с этим автор напоминает об одном из утверждений об этой стране: «Китай всегда будет нас удивлять».

Отмечается, что и происходящее в Гонконге является доказательством этого утверждения. Многие воспринимали его жителей как людей, не слишком приверженных принципам демократии, однако в минувшие выходные 1,7 млн человек приняли участием в мирной антиправительственной демонстрации. Автор подчеркивает, что на Западе о КНР нередко судят поверхностно, в то время как страна является сложной для понимания. Прошлые представления о китайской стороне были неверными, но такими могут быть и текущие. Несмотря на нынешний кризис, Тайвань и Гонконг являются яркими примерами преимуществ либерализации.