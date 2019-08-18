Кличко в восторге от своей фразы о завтрашнем дне

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о своем отношении к фразе о завтрашнем дне, которая стала интернет-мемом. Об этом он поведал в эфире программы «Рандеву с Яниной Соколовой», запись которой выложена на YouTube.

Как отмечается, речь идет о фразе, которую Кличко произнес еще в 2013 году. Тогда политик сказал: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

Уточняется, что во время эфира программы киевского мэра шуточно спросили о том, «как посмотреть в завтрашний день, когда ты не все».

По словам политика, он в восторге от собственного высказывания.

Он отметил, что ему очень нравится эта фраза. Кроме того, он добавил, что может посмотреть в завтрашний день и делает все возможное для этого.

Ранее Кличко попросил украинского лидера Владимира Зеленского не лишать Киева денег.