Путин рассказал о помощи семьям погибших подводников

Президент России Владимир Путин на встрече с членами семей погибших в Баренцевом море подводников предложил «по-семейному» обсудить вопросы оказания им помощи, передает РИА «Новости».

«Прежде всего, я, конечно, хочу еще раз слова соболезнования свои высказать в связи с потерей ваших близких. Не буду здесь вдаваться, чтобы не бередить ваши раны. Все понятно, многое уже сказано», — сказал Путин.

Он предложил обсудить, чем занималось в последнее время Минобороны с целью оказания помощи.

Путин попросил родных погибших самим сказать, на что властям нужно обратить внимание, в том числе для будущего детей.