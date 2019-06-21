Лидеры КНР и КНДР договорились о тесном сотрудничестве

Лидер КНДР Ким Чен Ын и китайский президент Си Цзиньпин договорились тесно сотрудничать по различным сферам. Об этом сообщает Reuters.

Лидеры двух стран, собравшиеся на саммите, договорились о тесном стратегическом общении и углублении сотрудничества в различных областях, уточняет агентство.

По словам Ким Чен Ына, визит Си Цзиньпин является важным поводом показать миру неизменную дружбу между Северной Кореей и Китаем.

Стоит отметить, что вместе с Си Цзиньпином в Пхеньян отправился китайский министр иностранных дел Ван И. При этом визит Си Цзиньпина стал первым за 14 лет официальным визитом лидера КНР в Северную Корею.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын лично встретил Си Цзиньпина в Пхеньяне.