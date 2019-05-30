В МИД России рассказали, когда Уилан сможет ознакомиться с делом

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что задержанный в России по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан и его адвокаты смогут ознакомиться с делом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам замминистра, в настоящее время следствие продолжается. Когда оно будет закончено, материалы дела передадут суду.

«И он (Уилан. — Газета.Ru), и его адвокаты, разумеется, получат полную возможность ознакомиться с этим делом», — заявил Рябков.

Он добавил, что не удивляется, что Уилан заявляет о политизированности своего дела, и напомнил, что на территории США некоторых россиян преследуют по политическим мотивам.

Ранее в МИД прокомментировали возможность обмена американца Уилана на Бутину.

Пол Уилан был задержан в Москве по подозрению в шпионаже 31 декабря 2018 года.