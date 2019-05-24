Штаб Зеленского обличит депутатов Рады, проваливших закон о выборах

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Андрей Богдан, глава администрации президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что команда украинского лидера опубликует видео, на котором с депутатами Рады обсуждались поправки к закону о выборах. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, лидеры фракций Рады во время переговоров с Зеленским об изменениях в законе о выборах высказали одну точку зрения, а потом «резко поменяли за ночь свое мнение» и отказались даже рассматривать законопроект.

«Мы выучили этот урок», — подчеркнул Богдан.

В дополнение к видео глава администрации также пообещал приложить стенограмму выступлений депутатов.

Ранее началась избирательная кампания досрочных выборов в Раду.