WP: Трампа ожидает роскошный прием в Японии на фоне обострения конфликта с Китаем

На фоне обострившихся отношений США и Китая, Япония готовит для Трампа роскошный прием во время его четырехдневного визита в субботу, сообщает The Washington Post.

Американский лидер станет первым иностранным президентом, который встретится с новым Японским императором Нарухито.

В ходе визита Трамп посетит первый турнир по сумо в новой имперской эре. Победителю президент США вручит специально изготовленный «Кубок Трампа». Глава США разместится около ринга. Обычно это место занимают обычные зрители, сев на маты и скрестив ноги, а важные персоны располагаются в специальной ложе.

«Это позволит японцам почувствовать себя ближе к самому президенту и позволит премьер-министру Абэ представить своего близкого друга японскому народу», — рассказал чиновник в Вашингтоне, который говорил на условиях анонимности из-за деликатности двусторонних отношений.

Американского лидера также пригласили посмотреть на авианосец, который использовался раньше для вертолетов. Его переоборудовали для новых американских истребителей F-35B с вертикальным взлетом. Вероятно, демонстрация вооружения призвана напомнить Трампу о готовности Японии встать на сторону защиты США, а также купить американскую военную технику, отмечает издание.

Принц Нарухито стал новым императором Японии в конце апреля.