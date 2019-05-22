Закон об импичменте подготовили на Украине

Замглавы администрации украинского лидера Руслан Рябошапка заявил, что проект закона об импичменте и об отмене депутатской неприкосновенности уже готовы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, эти проекты законов будут вскоре представлены.

«Они готовы к внесению», — добавил Рябошапка.

Он рассказал, что в настоящее время проект закона об отмене депутатской неприкосновенности находится в Раде и готов к рассмотрению.

Ранее сообщалось, что Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского.