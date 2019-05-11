WSJ: Трамп просил экс-советника заявить о его невиновности

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Президент США Дональд Трамп просил своего бывшего юрисконсульта Дональда Макгана заявить, что он не препятствовал правосудию. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп просил Макгана признать, что он не считает препятствованием правосудию требование об увольнении спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Как отмечается, президент США попросил своего экс-советника об этом через своих юристов.

При этом Макган отклонил просьбу Трампа.

Ранее Трамп заявил, что не просил Макгана добиться увольнения Мюллера.